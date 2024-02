Psal se konec srpna roku 2020 a manželé Zdislava a Marek z pošumavské Sušice právě slavili své výročí svatby. Nastávající maminka byla tehdy ve 28. týdnu těhotenství, třetí potomek se měl narodit až za 12 týdnů, a tak s manželem nepočítali se žádnými komplikacemi.

Malý Tobiáš se ale rozhodl podívat na svět předčasně. Do života si vzhledem k velmi brzkému narození přinesl různé zdravotní komplikace.

„Byli jsme s manželem na slavnostní večeři. Když jsme se vrátili, začala jsem silně krvácet. Okamžitě mě odvezl do Klatovské nemocnice, kde zanedlouho přišel Tobík na svět. Měl 1350 g a 41 cm,“ vzpomíná paní Zdislava. Došlo u ní k masivnímu krvácení z placenty, což vyžadovalo okamžité provedení císařského řezu. Jejich syn, na kterého se společně s tenkrát čtyřletou Terezkou a ročním Eliáškem velmi těšili, tak přišel na svět velmi nedonošený. „Ačkoliv bezprostředně po porodu Tobiášek sám dýchal a srdce pracovalo, postupně se kvůli nezralosti plic jeho dýchání zhoršilo. Po převozu do Fakultní nemocnice v Plzni byl napojen na umělou plicní ventilaci s podáváním kyslíku a léku pro podporu rozvinutí plic. I přes podpoření dýchacích funkcí se u něj nakonec vyvinulo těžké postižení plic, které vyžadovalo plicní ventilaci po dobu 6 týdnů. Během té doby se jeho stav zkomplikoval ještě těžkým infekčním zánětem,“ popisuje jeho maminka.

Následující měsíce byly pro Tobíka a jeho rodinu nesmírně náročné. Podstoupil mnoho chirurgických zákroků, včetně operace hlavy a implantace V-P shuntu (hadičky, která odvádí nadbytek mozkomíšního moku, jenž by zvyšoval tlak na mozek, do bříška), což bylo nezbytné k řešení jeho komplexního zdravotního stavu. Přes všechnu tuto lékařskou péči si Tobík do života přinesl dětskou mozkovou obrnu, sekundární epilepsii a mnoho dalších více či méně vážnějších zdravotních komplikací.

I přesto, že Tobík stále čelí různým výzvám, například problémům se zrakem či motorikou, se snaží jeho rodina zůstat pozitivní. „Raná péče přinesla do Tobíkova života nové možnosti. Jeho pohybový vývoj pokročil i po tom, co začal nosit brýle. Začal se plazit a psychicky mu to hodně pomohlo. Každou středu s ním dojíždíme na fyzioterapie a ergoterapie, ve čtvrtek pak na hipoterapie a snažíme se mu dopřát i neurorehabilitace. Také mu pořizujeme řadu pomůcek a předmětů, které ho rozvíjí,“ dodává paní Zdislava. Ona i manžel Marek mají radost, že se do péče on Tobíka zapojují i jeho sourozenci. „Zejména Terezka, které je nyní osm let, je hodně velká chůva. Přebaluje ho a podobně. Děti mají velmi hezké vztahy,“ pochvaluje si maminka.

Právě to, že je třeba pro Tobíka pořizovat různé věci, napomáhající jeho rozvoji, bylo důvodem, proč se jeho rodiče rozhodli požádat o pomoc dárce z nadace Dobrý anděl, která pomáhá pravidelnými finančními příspěvky rodinám s dětmi, v nichž se vyskytlo vážné onemocnění. „Většinu svého života se věnuji práci s lidmi, pomáhám jim najít své poslání, dosáhnout vnitřního uzdravení a zlepšovat rodinné vztahy. Nikdy bych si nemyslel, že se ocitnu v situaci, kdy budu sám potřebovat pro svoji rodinu pomoc, a to i finanční. Zjistil jsem, že je mnohem jednodušší pomáhat, než přijímat pomoc od druhých. Chci proto upřímně poděkovat Dobrým andělům za podporu, povzbuzení a za to, že nás utvrzují v přesvědčení, že v těžkých chvílích na to nejsme sami,“ doplňuje svou manželku pan Marek s tím, že příspěvky Dobrých andělů využívají především na platby terapií a nákupy různých pomůcek pro Tobíka.