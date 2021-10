Jan Volný (ANO) - na kandidátní listině č. 2 - Chodová Planá, 62 let - od října 2013 poslanecZdroj: Archiv

Ivana Mádlová (ANO), na kandidátní listině č. 1 - Plzeň, 55 let - ředitelka Alzheimer home v PrazeZdroj: Archiv

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.