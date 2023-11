To je nádhera. V klatovském muzeu vystavují historické pokojíčky pro panenky

Do časů dětství babiček, prababiček i praprababiček se můžete přenést ve Vlastivědném muzeum Dr. Hostaše v Klatovech. Tamní výstava, která potrvá do začátku ledna, totiž nabízí historické pokojíčky, kuchyňky či koupelny pro panenky. Jejich vybavení je až fascinující. Některé jdou až do takových detailů, že z kohoutků teče voda.

V klatovském muzeu vystavují historické pokojíčky pro panenky. | Video: Deník/Milan Kilián