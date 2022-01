„V neděli jsme byli voláni do Starého Plzence k běžnému porodu, šlo jen o transport do porodnice v Plzni. Jenže matka se tak rychle rozrodila, že cestou musela sanitka zastavit. Dovolával se lékař, ale než se dostal na místo, přivedla matka za asistence záchranářky na svět chlapečka. Bylo to velice rychlé,“ popsala krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová. Dodala, že miminko je naštěstí v naprostém pořádku. Stejně jako holčička, která pospíchala na svět v úterý v plzeňské Strážnické ulici. „Zde to bylo tak rychlé, že jsme přijeli v podstatě už k porozenému dítěti,“ dodala Svobodová. Obě děti byly i s matkami převezeny do nemocnice. Záchranáři v Plzeňském kraji zasahují v posledních letech zhruba u desítky překotných porodů ročně.

