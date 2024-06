Parádní podívaná bude k vidění v sobotu 8. června na Erbenově náměstí v Klatovech. Koná se tam celorepublikový sraz a soutěž parních stříkaček při příležitosti 150. výročí založení hasičského sboru v Klatovech.

Klatovská parní stříkačka, vyrobená v roce 1881. | Video: SDH Klatovy

Těšit se můžete nejen na nádherné více než sto let staré stroje, z nichž jeden prý dokonce hasil požár Národního divadla v roce 1881, ale i bohatý doprovodný program.

„Máme potvrzeno, že tu bude minimálně dvanáct stříkaček z celé České republiky. Hlavní bude samozřejmě od nás z Klatov, další přijedou z Domažlic, jihočeských Netolic, Uherského Brodu, Kvítkovic na Zlínsku, Svojanova na Pardubicku a podobně. Budou tu k vidění nejen české výrobky, ale i třeba rakouské, chybět nebude ani malá parní stříkačka, která fungovala v Anglii,“ zve velitel Sboru dobrovolných hasičů Klatovy Pavel Lajpold. Dodává, že všechny párničky, které do města pod Černou věží dorazí, jsou staré minimálně sto let. Nejstarší je ta domácí. Byla vyrobena firmou R. A. Smekal v Praze již v roce 1881 a krátce po svém vzniku podle nepotvrzených informací pamětníků bojovala s požárem Národního divadla v Praze. Poté prošla opravou. Klatovy ji zakoupily v roce 1892, jak dokladuje bronzová deska připevněná na stroji. Od té doby je jejich chloubou.

Zdroj: SDH Klatovy

Celý program vypukne už v 9 hodin ráno slavnostním nástupem a dalšími oficialitami. Příchozí se mohou těšit nejen na historické stříkačky, ale i na prohlídku moderní techniky zásahové jednotky SDH Klatovy a Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje. Svoje stanoviště bude mít na Erbenovo náměstí také Policie ČR. Pro nejmenší účastníky bude připraven skákací hrad, pro všechny je zajištěno občerstvení. Po celý den se konají ukázky, těšit se můžete na malé hasiče při požárním útoku, ukázku ruční stříkačky ze Slovenska, zásah klatovské parní stříkačky a další. Samotná soutěž historických stříkaček odstartuje ve 13 hodin, na programu jsou čtyři disciplíny. „Na úvod samozřejmě budou všechny stříkačky na povel uváděny do provozu, takže posádky budou muset předvést, jak rychle to dokáží a jak s nimi umějí zacházet. U těch nejrychlejších to trvá kolem deseti minut, u některých i dvacet,“ řekl Lajpold s tím, že cílem disciplín je nejen si zasoutěžit, ale i pobavit příchozí. I odpoledne se budou konat ukázky.

Konec je plánován na zhruba 18. hodinu, vstup na akci je zdarma.

Síň chudenického zámku zaplnila výstava legendárního Lega