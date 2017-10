Titul mistra České republiky v běhu na kolečkových lyžích putoval i do Strážova

Liberec, Strážov – Přestože léto skončilo teprve nedávno a na první sníh si musíme ještě počkat, běžci na lyžích nezahálejí. O předminulém víkendu se v Liberci konalo mistrovství ČR v běhu na kolečkových lyžích a dvě medaile doputovaly zásluhou juniorského běžce na lyžích Tomáše Kalivody do Strážova.

Běžec Ski klubu Šumava Vimperk ovládl mezi juniory páteční závod na 15 km volně a stal se mistrem České republiky. O dva dny později přidal k této zlaté medaili ještě stříbrný kov v závodě na 12 km klasicky, který zavedl běžce na Ještěd.

„Před závody jsem měl cíl skončit do třetího místa, takže jsem spokojený, že se to povedlo a že jsem se stal mistrem republiky. Ale pořád to beru jen jako přípravný závod na zimní sezonu. Běh na kolečkových lyžích je něco jiného než na běžkách, ale pro porovnání sil s konkurencí to bylo dobré,“ okomentoval svůj úspěch Kalivoda, jehož cílem v nové sezoně bude nominovat se na MS juniorů, kde by chtěl skončit v první dvacítce. „Také bych chtěl začít stabilně zajíždět kvalitní výsledky v Českém poháru,“ dodal student sportovního gymnázia ve Vimperku, kterého čeká na jaře maturita.

ŠRAILŮV START PŘEKAZILA VIRÓZA

V patnáctikilometrovém běhu skončil v mužské kategorii těsně pod stupni vítězů český reprezentant Miroslav Rypl z Horské Kvildy, který závodí za Duklu Liberec. Z titulu mistra České republiky se v tomto závodě radoval jeho oddílový kolega, odchovanec Tatranu Železná Ruda a současná česká jednička Martin Jakš, který žije v Borové Ladě. Jakš byl nejrychlejší i v závodě klasickou technikou na Ještěd a získal tak v Liberci double.

Před rokem byl na českém šampionátu v běhu na kolečkových lyžích úspěšný Jan Šrail z Nové Hůrky u Prášil, který tehdy získal dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili. Letos ale Šrail v Liberci chyběl. „Měl jsem nějakou virózu, už se to táhne déle, tak jsem šampionát raději vynechal. Týden před mistrovstvím jsem ale startoval na závodě v Itálii, kde jsem vyhrál jednu prémii a v cíli jsem byl patnáctý. Vím, že kdybych v Liberci jel, určitě bych bojoval o stupně vítězů, protože na soustředění před mistrovstvím jsem svého kolegu z týmu Adama Fellnera, který byl nakonec v Liberci v běhu na Ještěd na třetím místě, porážel docela o dost,“ vysvětlil Šrail důvod, proč neobhajoval v Liberci své loňské úspěchy.

Prioritou v nové sezoně bude pro Šraila opět seriál dálkových běhů Ski Classics, ve kterém obléká dres týmu české lyžařské legendy Lukáše Bauera Pioneer Investments. „Neuzavírám ale ani kapitolu olympiády v Pchjongčchangu a budu se chtít o ni poprat,“ myslí Šrail na sportovní svátek příštího roku.