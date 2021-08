Záchranáři Plzeňského kraje ošetřili ve středu při vlakovém neštěstí na Domažlicku přes šest desítek zraněných lidí. Kvůli velkému počtu zraněných byl vyhlášený traumaplán druhého stupně. Mluvčí plzeňské krajské záchranné služby Mária Svobodová Deníku popsala, jak v takovém případě záchranáři postupují.

U obce Milavče mezi Domažlicemi a Blížejovem se ve středu ráno srazily dva vlaky. Tři lidé nehodu nepřežili. | Foto: Deník/Klára Mrázová

Po vyproštění hasiči, kteří mají na místě hlavní slovo, se těžce zranění a zranění přenášejí do bezpečných zón. Poté je třeba určit, kteří pacienti potřebují neodkladnou péči a transport. „Tyto pacienty je potřeba co nejdříve zajistit a připravit na transport. Ohlásí se operačnímu středisku, které má přehled, jakou mají traumacentra v nemocnicích kapacitu. Středisko pak určí záchranářům, kam mají pacienty převézt,“ popsala mluvčí s tím, že pokud je hodně těžce zraněných, převážejí se pacienti do nemocnic i mimo region.