Domovy seniorů a sociální péče začaly s plošným testováním klientů pomocí antigenních testů. Ty určí nákazu do 30 minut. Testování v několika domovech odhalilo vyšší podíl pozitivních osob. Většina nemocných je však bez příznaků nebo s mírnějšími obtížemi. Jiná zařízení hlásí u všech negativní výsledky.

Podle ředitele Krajské hygienické stanice (KHS) v Plzni Michala Bartoše zaznamenali hygienici v Plzeňském kraji několik zařízení, kde byla nakažená významná část klientů i zaměstnanců. „Jde o šest až sedm zařízení, kde se objevila vyšší míra nákazy. Infikovaní jsou ale naštěstí s mírnými příznaky nebo bezpříznakoví,“ řekl Deníku Bartoš. O jaká zařízení konkrétně jde, však neuvedl.

NÁROČNÉ TESTY

„Dotčené domovy nákazu zvládají, asi v jednom nebo dvou případech byla situace horší. Tam museli povolat dobrovolníky,“ uvedl Bartošs tím, že zařízení přistupují k testování i následným opatřením velmi zodpovědně.

Podle Bartoše se mělo začít s plošným testováním v pobytových službách dříve. „Není to jednoduché jak z finančního tak z organizačního hlediska. Celá řada poskytovatelů těchto služeb nemá na testování dostatek personálu. Nicméně si myslím, že plošně testovat se mělo už před pár týdny,“ upozornil a dodal, že podíl nakažených nad 65 let v kraji stále mírně stoupá.

Tento týden začaly s testováním rovněž domovy Longevita v Plzni, které se starají o téměř dvě stovky klientů. „Testy jsme obdrželi ve středu. Všichni jsou negativní, máme opravdu radost,“ informoval za domovy Petr Šindelář.

Podle něj při testování nevznikly žádné problémy. „Neotestovali jsme pouze jednu klientku – ze zdravotních důvodů si to nepřála její rodina. Paní je sama na pokoji a my přání rodiny respektujeme. Ostatně tak to řekl i ministr zdravotnictví, že ty lidi nebude sankcionovat,“ uvedl Šindelář.

V Domově sociálních služeb v Liblíně klienti a zaměstnanci tento týden absolvovali už druhé kolo plošných odběrů. V domově se totiž minulý měsíc nakazila zhruba stovka lidí. „Všichni jsou naštěstí negativní,“ oznámil ředitel zařízení Petr Kounovský.

NÁROČNÁ JE ADMINISTRATIVA

Odběry tam provádějí pracovnice, které byly proškoleny v Rokycanské nemocnici. „Mohlo se začít dříve, předešli bychom tím tak rozsáhlé infekci. Na druhou stranu je to velice psychicky náročné, jak pro zaměstnance, tak pro klienty,“ podotkl ředitel aupozornil, že nejnáročnější je administrativa. „Každému klientovi musíme vyplnit elektronickou žádanku, aby nám pojišťovna testy proplatila. Je to ale velká komplikace, sestry na to nemají čas, tak jsme na tento úkon museli vyčlenit jednu pracovnici ze sociálního úseku,“ uzavřel Kounovský.