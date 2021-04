Šťastné úsměvy byly vidět na dětech, které se v pondělí vrátily do mateřských škol v Klatovech. Některé si při cestě do školy i poskakovaly. Plzeňský kraj byl jedním ze tří, kde se chlapci a děvčata mohli opět vrátit do školek. Návrat uvítali i rodiče.

Návrat dětí do mateřských škol v Klatovech. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Rodičům se ulevilo také pro to, že už děti nemusí mít ve školce roušky a nemusí procházet ani testováním. „Mám doma dva syny, staršího předškoláka, který chodil do školky už 14 dní, ale dvakrát v týdnu se musel testovat, a mladšího, který jde do školky poprvé. Oba se velmi těšili. Když mohli jít do školky předškoláci, věděli jsme s manželem, že pokud budou muset mít celý den roušky, tak tam syna nedáme. Testování nám nevadilo, zvláště pro to, že ho provádí sami rodiče. Nicméně s mladším synem by to bylo o něco složitější, tomu by se výtěr z nosu moc nelíbil,“ řekla maminka Romana Papežová z Klatov s tím, že se jim díky nástupu dětí do škol uleví i pracovně. "Oba s manželem podnikáme z domova a upřímně, je to těžké pracovat a hlídat u toho děti, člověk se nemůže pořádně soustředit ani na jedno."