Kvůli povinnému testování ve firmách pociťuje v posledních dnech řada zdravotnických zařízení v regionu mnohonásobně zvýšený zájem o antigenní testy na covid-19. Odběrová centra mají ve většině případů plno do konce měsíce. Jen na některých místech lze ještě nalézt poslední volné termíny.

Veškeré termíny na testy jsou do konce března naplněné v soukromé plzeňské nemocnici Privamed. „Zájem ze strany firem o antigenní testování je velký, bohužel nejsme schopni tyto požadavky pokrýt. Denně již nyní testujeme antigenními testy 35-50 lidí osob z řad veřejnosti. Vedle toho provádíme i PCR testy a testujeme také na protilátky proti covidu-19,“ řekla Deníku mluvčí nemocnice Eva Milerová. Podobná situace panuje i na Poliklinice Agel v Plzni (bývalé Železniční poliklinice). „Abychom vyhověli vysoké poptávce, prodlužovali jsme otevírací dobu odběrového místa. I přesto jsou termíny na dalších 10 dní zcela vyblokované. Denně nás kontaktuje mnoho firem s poptávkou na zajištění testování přímo na půdě jejich společnosti. Službu mobilních odběrových týmů však v Plzeňském kraji naše poliklinika nenabízí,“ uvedla mluvčí skupiny Agel Radka Miloševská.

Plzeňská fakultní nemocnice rozšířila kapacitu odběrového místa na maximum. „V nejbližších dnech je k dispozici ještě několik volných termínů pro pojištěnce či samoplátce, kapacita objednávkového systému se však rychle plní,“ upozornila za nemocnici náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Andrea Mašínová.

Klatovská i Rokycanská nemocnice mají plno do konce měsíce, ve Stodské nemocnici je možné najít volné termíny od příští středy. Nejvíce volných termínů k zarezervování nabízí Domažlická nemocnice.

V Rokycanské nemocnici je v drtivé většině případů zájem o autogenní prověrku, zelená políčka pro počítačovou registraci zmizela až do pátku 26. března. „Stát něco nařídí. V tomto případě firemní testy a zdravotníci, vy to zajistěte,“ krčí rameny náměstkyně pro léčebnou péči Hana Perková. Největším zaměstnavatelem okresu je společnost Borgers, kde se spoléhají na vlastní kontroly. „Ovšem s pomocí poskytovatele pracovně lékařských činností a asistencí našich kolegyň z personálního útvaru i pracovníků BOZP,“ zdůraznila za vedení firmy Marta Párová. Od 3. března do včerejška je v Borgersu prověřeno 60 % lidí s tím, že z 1353 vzorků bylo pouze sedm pozitivních. Do pátku 12. března chce firma otestovat 100 % zaměstnanců. Včetně všech agenturních dělníků a externích pracovníků, kteří tu vykonávají především úklid a ostrahu.

Kromě odběrových center se mohou lidé nechat testovat i u některých praktických lékařů a ambulantních specialistů. I ti ale na to leckdy nemají kapacitu. „V prvé řadě na antigenní testy nemám čas a kapacitu, a i kdybych měl, tak testy ve slušném množství a kvalitě neseženu. Jsou vykoupené,“ řekl praktik Marek Škanta z Kolince na Klatovsku.