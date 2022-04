Práce na výstavbě obchvatu Brodu jsou v plném proudu a s tím je spojená i nutná uzavírka komunikace mezi Brodem a Vlčkovicemi. Dosud tam byl kvůli pracím na obchvatu kyvadlový provoz řízený semafory, teď ale půjde o úplnou uzavírku. Začne 8. dubna a potrvá do 31. května. Pro řidiče, kteří jezdí od Klatov, půjde už tak o druhé omezení na této trase. První je kvůli opravě silnice Sobětice – Mochtín, kde je kyvadlový provoz rovněž řízený semafory. Lidé směřující do Sušice mohou jezdit přes Běšiny. Případně je druhou možností také projet prvním opravovaným úsekem do Mochtína a poté jet přes Mlázovy do Kolince a pokračovat na Sušici. Dopravní omezení ale v této oblasti jen tak neskončí. V květnu by totiž měly začít také práce na rekonstrukci průtahu Kolincem, které si rovněž vyžádají různá omezení provozu.