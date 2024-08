V Klatovech jezdí s taxíky řidiči jak dlouhodobí řidiči, tak i mnozí nováčci. Desetiletou tradici má ve městě pod Černou věží za sebou František Vávra s manželkou. Dle nich zájem o taxi služby stále trvá, zákazníky vozí na různá místa. „Tahle práce se nedá plánovat, někdy volá lidí tolik, že se to nedá stíhat, protože máme omezenou kapacitu lidí a aut a někdy naopak dvě hodiny nezazvoní telefon. Zájem ale je stále, vozíme lidi po doktorech, na nákupy, do práce, na letiště, na výlety, je to různé. Hodně do všeho zasáhl covid, který narušil mezilidské vztahy, vazby, ekonomicky to byla katastrofa, jako u každé služby,“ řekl Vávra s tím, že výjimkou nejsou ani cesty za hranice.

Po dlouhém působení už má svá pravidla, kterými se řídí a nebere do taxi každého. „Netlačíme na pilu, vybíráme si klienty. Hlavně nevozíme lidi, kteří žijí na ulici,“ poznamenal Vávra.

Konkurence je dle jeho slov v Klatovech nyní velká. „Někteří jsou fabrikanti, kteří přes týden chodí do práce a pak vyrazí na přivýdělek na víkend. Myslí si, že pátek a sobota noční je zlatý důl. Stojí a čekají tak desítky aut a mnohdy nikdo nemá nic,“ podotkl Vávra, který přiznal, že se občas stane i to, že se někdo nechá odvézt a pak nemá na zaplacení.

Zákazníci tak mají hodně na výběr, se kterým taxíkem jet. Mnozí volí podle známostí, jiní dle vzhledu aut a vodítkem je také cena. V základních taxách jde o rozdíly v řádech korun za kilometr. V Klatovech se pohybují od 26 do 30 Kč/km. Základní cena je stejná pro jízdu ve městě i mimo něj, ale mnozí dávají slevy na delší trasy nebo i pro seniory či studenty. S jedním tak můžete dojet do Plzně za cca 1400 Kč s jiným za 1200 Kč.

Novinkou v Klatovech je elektrotaxi, kde je základní stanovená taxa 26 Kč/km. Ale dle provozovatele Jiřího Sládka nabízí mnoho předností, omezením může být dojezdová vzdálenost. „Chceme se hlavně zaměřit na seniory, odvoz na nákupy, k lékaři a po příbuzných. Cena pro seniory začíná od 60 Kč po Klatovech, ostatní zákazníci od 70 Kč. Cenu mimo Klatovy máme 26 Kč/km, při delších cestách individuální ceny. Dojezd vozidel je cca 250 až 300km, takže není problém ani Praha. Snažíme se k městu přistupovat šetrně, proto jsme zvolili bezemisní vozidla. Dále pro zákazníky přináší jízda na elektřinu větší pohodlí z důvodu ticha,“ informoval Sládek s tím, že chystají i další městské vozidlo, které díky své spotřebě ještě sníží svoji stopu ve městě.

V nabídce některých společností už nejsou jen klasické osobní vozy. Jezdí i vícemístné či dokonce minibusy. V Klatovech funguje i služba Drink & drive TAXI. Což je zjednodušeně řečeno služba, která vás zachrání, když přijedete na večírek autem, ale kamarádi vás přemluví, ať pijete s nimi. V rámci služby vás pak odvezou kam potřebujete a stejně tak vaše auto.

Stejně jako všude jsou zákazníci spokojení i nespokojení, některým se zdají ceny vysoké, jiným řidiči nevrlí. „Já využívám taxi jen výjimečně, když jedeme na koncert a chceme si ho užít všichni nebo někam spěchám, ale nemám doma auto. Ceny rostou asi jako u všeho, to se není čemu divit, vždyť benzín je pořád dražší. Mám zkušenosti různé. Jednou jsem jela s pánem, který byl hodně nepříjemný, to už jsem se těšila, až vystoupím. Teď ale jezdím s jednou firmou, která má auta vyvoněná, řidiči jsou příjmení a to mi vyhovuje,“ řekla Klatovanka Eva Babková.