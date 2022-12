Odchody hasičů do civilu jsou vždy událostí a nejinak tomu bylo i tentokrát. „Rozloučit se s ním přišel velitel stanice Petr Ježek i ředitel územního odboru Klatovy Aleš Bucifal. V rámci rozlučkového rituálu byl vyhlášen i poslední výjezd a s ním spojený poslední zásah. S tím Pepíkovi pomohl i jeho vnuk. Kdo ví, třeba v Sušici za pár let přivítáme třetí hasičskou generaci rodu Žáků. Přejeme Pepovi pevné zdraví a mnoho spokojenosti v životě mimo HZS,“ dodal Poncar.

Dalším, s kým se bude jednotka za pár let loučit, bude právě zmiňovaný sušický velitel hasičů Petr Ježek. „Letí to a stárneme. Je nás tady takových více, co jsme celý život mezi hasiči. U Pepíka to byla hezká tradice, že zde nastoupili i synové. Musel jsem je vždy rozepisovat každého na jednu směnu a říkal jsem, že jestli přijde ještě jeden Žák, tak už nebude kam ho dát,“ zažertoval Ježek s tím, že nyní se jedno místo uvolnilo a za pár let se může k jednotce přidat vnuk vysloužilého hasiče, který si už tedy hašení vyzkoušel při rozlučkovém výjezdu.

Dlouholetou hasičkou tradici má v Sušici také rodina Bucifalů, kdy rovněž zmiňovaný Aleš Bucifal je ředitelem územního odboru Klatovy, bratr Bohumír je velitelem směny v Sušici. Hasičem byl i jejich otec a dědeček.