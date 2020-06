Výstava ukazuje, jaké typy spodního prádla nosili naši předci. Uvidíte prádlo dámské, které bylo výstavnější a líbivější než prádlo pánské a bylo ho mnohem více typů, ovšem k dnešním tangům a „pushupkám“ mělo hodně daleko. Muzeum odhalí samozřejmě i to, co pod svrchním oděvem nosili muži a děti.

„Když jsem o výstavě poprvé začala přemýšlet, tak jsme ve svých sbírkových fondech ještě neměli dostatečné množství jednotlivých typů prádla, ale během několika let se podařilo nashromáždit poměrně početnou sbírku. A co je pro mě potěšitelné, darů přišlo do muzejních sbírek víc, než kolik jsem mohla zařadit do jednotlivých kolekcí, přece jen depozitáře nejsou nafukovací. Takže mi i různé součástky spodního prádla zbyly,“ pochvalovala si organizátorka výstavy Ivana Sieberová. Výstava je tak z většiny tvořena z „nadbytečných“ kusů prádla, u nichž až tak nevadí, že budou poměrně dlouhou dobu vystaveny vlivu vnějšího prostředí.

„My v našem malém muzeu samozřejmě nemůžeme mít ve vitrínách řízenou klimatizaci, jako je tomu ve velkých muzeích, kde tak může být prádlo vystaveno dlouhodobě,“ vysvětlila Sieberová. Dodala, že nejstarší exponáty, které jsou na klatovské výstavě k vidění, jsou z první poloviny 19. století. „Ale protože jsem výstavu pojímala jako průřez celou historií spodního prádla, tak i starší typy prádla jsou zde zmíněny v popiskách nebo na obrázcích,“ uvedla Sieberová s tím, že expozice samozřejmě nenabízí jen samotné prádlo, ale vše, co s ním souviselo – mýdla, mandly, valchy, pračky atd.

Kromě této výstavy můžete nyní v muzeu vidět i menší výstavu nazvanou Hygiena našich předků, jež představuje předměty, které se používaly k očistě těla. Obě byly prodlouženy, potrvají až do 28. září.