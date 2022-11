„Jde o soutěž ve sportovně společenských tancích, čili latinskoamerických a standardních. Soutěž má již svou historii, ale kvůli tomu, že zde nebyli taneční mistři, tak se osm let nekonala. Nyní tedy pokračujeme v tom, co zde dříve bylo,“ sdělil za pořadatele Pavel Vild, který vede se svou manželkou Petrou v Klatovech taneční klub a na počet svěřenců si nemohou stěžovat. Trénují přípravku a děti, které již soutěží ve všech kategoriích. „Zájem je po covidu ještě větší než před ním,“ poznamenala Vildová.

Jejich svěřenci ukázali své taneční umění i v Klatovech, kde šlo o postupovou soutěž registrovaných párů pod Českým svazem tanečního sportu. Předvedlo se více než šedesát párů a mnohé soutěžily ve více kategoriích.

„Páry si sbírají body svým umístěním do ranklistu tanečního svazu, postupují pak ve výkonnostních třídách dál a vyšší třídy se mohou kvalifikovat na mistrovství republiky,“ vysvětlila Vildová.

Taneční páry ukázaly své dovednosti v latinskoamerických tancích jako jsou samba, cha-cha, rumba, jive, paso doble a ve standardních waltz, tango, slowfox, valčík a quickstep. Soutěž se vydařila a pořadatelé tak plánují její pokračování.

„Jsme spokojení a budeme spokojení, pokud budou spokojení i naši soutěžící a diváci. Když budou odcházet s pocitem, že si to užili, tak nás to jen potěší,“ uvedla Vildová s tím, že chtějí soutěž znovu pořádat i v dalších letech. „Dělali jsme to s tímto záměrem, proto je akce v takovém rozsahu. Budeme doufat, že páry přijedou znovu a ještě více,“ sdělila Vildová.

„Samozřejmě to budeme moc pořádat, pokud nás podpoří město a kraj a další sponzoři, kterým děkujeme, že nám soutěž pomohli uskutečnit,“ dodal Vild.

