Naše nejstarší skupina vybojovala ze šesti úžasných výkonů 2. místo a největším překvapením byly naše nejmenší holčičky, které letos soutěží teprve prvním rokem a s přehledem si na finále došly pro zlato,“ vyjmenovala s nadšením trenérka Modernu Nina Faitová a dodala: „Moc dětem děkuji za letošní soutěžní sezónu, kterou jsme těmito skvělými výkony uzavřeli. A rodičům děkuji za to, že jsou ten nejlepší tým. Jsem nesmírně ráda, že mám kolem sebe tolik schopných a super lidí.“

Na finále MIA Festivalu se neztratila ani skupina Diamond Dance a hned první den si vysoutěžila s choreografií Help!, která startovala v kategorii small groups – originál slow – úroveň PROFI, 1. místo a titul Mistr MiA Festivalu. „V sobotu jely o titul bojovat naše děti v kategorii groups – talent – úroveň HOBBY. Holky jely v neočekávaném oslabení a tak jsme musely choreografii měnit na místě, i přes to vytančily 2. místo a titul vicemistr. Neděle byla pro náš tým asi nejtěžší. Holky z juniorské kategorie se jely utkat v kategorii small groups – originál dynamic – úroveň PROFI se slovenskými soupeři. Ukázalo se, že jsou skvělý tým a parta a s choreografií M-Team si získaly krásné 2. místo a titul vicemistr. Naše nejmladší tanečnice, které soutěží první rok, to i přes velkou nervozitu skvěle zvládly a s choreografií Little fighters si odvezly 3. místo a titul II. Vicemistra,“ vyjmenovala úspěchy trenérka Diamond Dance Adéla Ženatá a i ona dodala poděkování: „Holkám moc děkujeme za krásnou reprezentaci našeho klubu a města.“