Akce se tentokrát konala po dva dny na Kolonádě. „Musím říci, že během celé akce panovala neskutečná atmosféra a z lidí bylo znát, že sem přišli s úmyslem podpořit správnou věc. Po rozpečetění kasiček na Městském úřadě Klatovy, do kterých lidé na místě mohli přispět, bylo spočítáno celkem 64 409 Kč. Klatovský spolek vinařů navíc přidá na sbírku pro Tadeáška 8 640 Kč, což je zisk z prodeje vín na Chariťáku. Fotbalpark navíc přispěl částkou 4000 Kč a do současné doby se povedlo Tadeáškovi a Pavlíně zajistit na vypsaných sbírkách 20 323 Kč. Celkem tedy máme vybráno 97 375 Kč. Myslím si tak, že cíl letošního Chariťáku byl naplněn, jelikož jsme dosáhli cílových částek,“ řekl za pořadatele Jiří Zavřel.

Tadeáškovi tak vybrali na invalidní vozík a další potřebné zdravotní pomůcky a Pavlíně na přístroj, který ji umožní práci s počítačem.

Ročnímu Tadeáškovi byla před několika týdny diagnostikována spinální svalová atrofie (SMA). Pavlína již dlouhodobě žije se svým hendikepem – chronickým zánětem šlach. Kvůli němu je prakticky odepsaná z pracovního i soukromého života.

Rodina Tadeáška to nemá vůbec jednoduché. Potřebné částky na nákup různých zdravotních pomůcek a léčebných terapií jsou vysoké. Nehledě na to, jak moc je to psychicky náročné. „Věřím ale, že i díky Chariťáku poznali, že na to nejsou sami. Všichni, kteří přispěli na vás myslí a drží vám palce,“ poznamenal Zavřel.

Letošní Chariťák byl organizačně velmi náročný. Oproti loňskému ročníku ho chtěli pořadatelé posunout o level výš. „Velké poděkování si zaslouží členové Klatovského spolku vinařů a další dobrovolníci, kteří se do něj aktivně zapojili, dále kapelám Harmony, Kamuflon, Adys a Fiasko. Bez všech zapojených by Chariťák v takovém rozsahu pořádat nešel. Nemalou zásluhu na tom mají také naši podporovatelé, kteří nám věnovali ceny pro běžce a uhradili nezbytné výdaje. Všem velké díky a nebojte, Chariťák 2022 bude a pomůže tam, kde bude aktuálně potřeba,“ dodal Zavřel.

Sobotního běhu se zúčastnilo celkem 97 běžců, z toho 42 dětí si zaběhlo symbolickou kratší trať pro Tadeáška a Pavlínu. Delší čtyřkilometrovou absolvoval nejlépe Václav Anděl v čase 14:31, z žen vyhrála Štěpánka Hanušová v čase 16:07. Nejstarším běžcem byl vyhlášen Karel Voráček (58) a nejmladším na čtyřkilometrové trati Jan Kovářík (10). Ale úplně tím nejmladším běžcem, spíše jezdcem (jelikož se vezl v kočárku) byl František Brož (6 měsíců). Běžce přijela opět podpořit česká atletka Tereza Petržilková a také klatovská sportovní legenda Vlastimil Zwiefelhofer.