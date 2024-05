Město Švihov zaplní o víkendu mládežnické dechové orchestry, znít ale bude i rock. Koná se tam už 51. ročník Švihovského hudebního léta.

„Přehlídka mládežnických dechových orchestrů a pohybových skupin se v našem městě pořádá od roku 1973. Letošní ročník startuje už v pátek 31. května v 19 hodin v sále kulturního domu ve Švihově, kde se představí Dechový orchestr Základní umělecké školy z Přeštic a náš domácí orchestr ZŠ Švihov na společném koncertu,” informoval za organizační tým Josef Babka.

V sobotu bude přehlídka pokračovat od 10 hodin na festivalové louce, která se nachází za hradem. Program odstartuje koncert dechového orchestru J. J. Ryby z Rožmitálu pod Třemšínem. „Následovat bude přijetí zástupců zúčastněných orchestrů na radnici města a ve 13 hodin slavnostní průvod orchestrů a pohybových skupin městem, který vyjde od základní školy a dojde až na hrad,” uvedl Babka.

Následovat bude společná skladba všech orchestrů, slavnostní fanfára a oficiální zahájení přehlídky starostou města. „Od 14.15 hodin program pokračuje koncerty dechových orchestrů z Tachova, Plzně, Klatov, Švihova a vše zakončí společný koncert orchestrů Kufr Klatovy a ZŠ Švihov od 17.15 hodin. Tím ale rozhodně nekončíme. Od 19 hodin je připraven ještě večerní program pod názvem Rockový večer mladých nadějí. Ten odstartuje kapela KIDZ, ve 20.30 hodin zahraje Don't Panic a ve 22.30 hodin kapela TRHÁK. Konec bude o půlnoci,” doplnil Babka.

Připraven je i doprovodný program. V sobotu 1. června bude od 10 do 13 hodin pro veřejnost otevřena budova Základní školy ve Švihově s malou výstavkou. Ve 13.55 hodin se uskuteční seskok parašutistů na festivalovou louku a od 11 hodin budou v areálu hradu probíhat také Skotské silové soutěže.

Program

Pátek 31. května 2024 - KD Švihov 19:00 - 21:00 - DO ZUŠ Přeštice a DO ZŠ Švihov

Sobota 1. června 2024 - hrad Švihov - nádvoří + festivalová louka 10:00 - 10:45 - DO ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál pod Třemšínem, 13:00 - 13:45 - pochod městem, 13:50 - 13:55 - společná skladba všech orchestrů, 14:00 - 14:10 - slavnostní fanfára – proslov, 14:15 - 14:45 - DO ZUŠ Tachov, 15:00 - 15:30 - DO "Chválenická" ZUŠ Plzeň, 15:45 - 16:15 - DO "KUFR" ZUŠ Klatovy, 16:30 - 17:00 - DO ZŠ Švihov, 17:15 - 17:30 - spojené orchestry DO "KUFR" ZUŠ Klatovy a DO ZŠ Švihov, 19:00 - 24:00 - Večerní program - Rockový večer (mladých nadějí) - 19:00 - 20:00 - kapela KIDZ, 20:30 - 22:00 - kapela Don't Panic, 22:30 - 24:00 - kapela TRHÁK