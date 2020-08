„Je jedno, co to je, ale musím mít inspiraci,“ vysvětluje Sergej Blaginin, svérázný Rus, který žije v Tedražicích na Sušicku.

Živí se jako barman v jednom ze šumavských nočních klubů, vyřezávání soch motorovkou je jeho koníčkem. Dostal se k tomu před čtvrt stoletím, kdy přišel ze Sibiře do Čech a pracoval v šumavském národním parku. „Při porážení stromů mi jeden kmen připomínal lidský obličej, tak jsem ho pilou upravil,“ zavzpomínal na svoje počátky Blaginin a dodal, že jeho první pořádná socha vznikla, když se zúčastnil sochařského sympozia na téma Prameny Vltavy, kam ho vyslala obec Kvilda, kde tehdy žil. „Vybral jsem kmen, ze kterého jsem udělal ruku boží, jíž z dlaně tekla krev. Nad tím byly skály, kde byl vidět kříž,“ popsal Blaginin, který od té doby vyřezal motorovou pilou stovky různých soch. „Lidé hodně vyžadují vodníky, německé ovčáky a sovy. Ale řezal jsem i řadu dalších motivů, třeba postavy z Mrazíka, dělal jsem i sochy velké okolo čtyř metrů. Zájem je i o portréty, vzpomínám si, jak jsem třeba řezal jednoho německého starostu podle fotky,“ uvedl ruský řezbář.

Většinou sochy vyřezává v lese, aby nerušil sousedy, a pak je doma jen doladí rozbrušovačkami. „Řežu třeba pět hodin v kuse a to by bylo nesnesitelné, to chápu,“ řekl Blaginin. K dispozici má zhruba desítku různých motorových pil, jež používá. „Nemám čas na to, abych pomalu odřezával centimetr po centimetru. Vše se snažím urychlit rychlým, kvalitním řezem. Ať klidně ulétne půlka kmene. Ale samozřejmě nemůžu udělat chybu, často řežu přímo na místě, kde má klient kmen,“ uzavřel Blaginin.