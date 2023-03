Svatební odpoledne, které se v refektáři jezuitské koleje v Klatovech konalo podruhé, přilákalo mnoho diváků. Načerpali tam mnoho inspirací a pořadatelka Veronika Mundlová Brejchová prozradila i současné svatební trendy.

Svatební odpoledne v Klatovech. | Foto: Deník/Daniela Loudová

V refektáři se konal druhý ročník akce nazvané Svatební odpoledne a bylo se na co dívat. „Navázali jsme na první, velice úspěšný ročník. Návštěvníci i budoucí nevěsty si mohli prohlédnout svatební šaty, které jsou pro nevěsty nejdůležitější, ale i pánské obleky či šaty pro svatební hosty. K ochutnání byly sladké a slané výrobky od několika vystavovatelů, k vidění i ke koupi byly různé doplňky, podvazky, květiny a mnoho dalšího. Zaznělo i vystoupení klatovského smyčcového kvarteta, které může provázet obřadem, a také kytaristy Martina Votavy,“ představila akci její pořadatelka.

Oproti prvnímu ročníku se v refektáři představilo více vystavujících, přes 35. „Byli zde místní, na čemž si zakládáme, abychom dali prostor právě jim, ale nabídku doplnili i někteří plzeňští. Jelikož chceme jít udržitelnějším směrem, tak byl novinkou svatební bazárek, který sloužil pro nevěsty, které již svatbu měly, ale chtějí výzdobu poslat dál,“ uvedla Mundlová Brejchová.

Dá se říci, že startuje svatební sezona, a tak jsme se zeptali i na to, jaké trendy v letošním roce budou. „Prvním trendem je, že se svatby konají už i v květnu, přestává se dodržovat pověra, že by se neměly v tomto měsíci konat. Co se týká módy, jde o barevnost, frčí nyní tmavě růžová, malinová, upustili jsme od juty a krajky, což byl trend posledních tří čtyř let. Hodně nyní nevěsty vyhledávají jednoduchost,“ prozradila Mundlová Brejchová.

Stále oblíbenější než klasika na radnici jsou také svatby ve venkovním prostředí. „Z třiceti svateb, které jsem vloni organizovala, jsme neměli žádnou na radnici. Trendem také je hodně to, aby se vše konalo na jednom místě – obřad, hostina, zábava a mnohdy i s přespáním. Jsou tak voleny volnější svatby, které se dají přirovnat k zahradní party,“ uzavřela pořadatelka svatebního odpoledne.