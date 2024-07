Sušický pekař Karel Rendl poprvé pekl chleba na olympiádě v Pchjongčchangu v roce 2018. Tehdy nevěděl, co čeho jde. Nyní už byl připravenější a dokonce si nechal vyrobit speciální kontejner s pekárnou.

"Byli jsme pozvaní, abychom olympionikům pekli chleba, něco sladkého, bagety a podobně. Budeme se snažit dělat co nejchutnější věci, aby měli vzpomínku na domov. Všechny suroviny máme z domova, protože jsme na ně zvyklí, na celou výrobu jsme si dovezli 600 nebo 700 kg mouky," uvedl Rendl. Pořídil si i speciální jedlé etikety, které dává na pečivo, a i nové speciálně pro Paříž.

Olympionici si mohou pochutnávat premiérově také na zmrzlině z domácích surovin. „Měli jsme s ní jet už na olympiádu do Tokia, ale tam jsme nakonec nejeli. Takže teď s ní budeme poprvé. Půjde o klasický základ a přísady od zmrzlinářských firem. Koupil jsem si svůj zmrzliňák, dva roky jsme se učili dělat zmrzlinu, tak se do toho pustíme. Budeme využívat základy a přísady od nich a na místě přidávat čerstvé ovoce. Speciální druhy nechystáme, chceme klasiku, takže vanilka, čokoláda a z ovocných jahoda, borůvka, broskev. Bereme i nějaký slaný karamel, pistáciovou a citrónovou. My si ještě děláme své úpravy, ale ty neprozradím,“ sdělil pekař.