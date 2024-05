Velmi pestrý program je připraven na tradiční Sušické slavnosti, kterými lidé budou žít nejen o víkendu. Začnou jako vždy divadlem a v pátek odstartuje program nejen v centru.

„Všechny moc zvu na naše slavnosti a nejen Sušičany, ale i lidi z širokého okolí, aby se přijeli pobavit. Doufáme, že nám vyjde počasí, i když výhled straší přeháňkami. Jde o tradiční akci, kterou zahajujeme turistickou sezonu u nás ve městě a program bude velmi nabitý. Každý si přijde určitě na své od dětských vystoupení přes ukázky hasičů až po koncerty. V sobotu bude určitě největším lákadlem David Koller,“ pozval na slavnosti starosta Petr Mottl.

Program začíná ve čtvrtek v 19.30 hodin v Sokolovně premiérou divadelní hry ochotnického spolku SCHODY – Zase ti tupitelé. V pátek už začne program naplno. Před 15. hodinou budou slavnosti oficiálně zahájeny a můžete se těšit na vystoupení sušických škol a školky. Po nich přijdou na řadu od 17 hodin koncerty kapel Karavana Swingers Band, Poletíme?, Vltava a noční program uzavře skupina No Way. Současně se v pátek ale pobaví i děti na Fufernách, kde pro ně od 15 do 17.30 hodin připraví zábavné odpoledne SIRKUS, sušičtí hasiči, T. J. Sokol, Charita Sušice, ZŠ Elanor a Svatojánci z. s.

V sobotu se návštěvníci mohou těšit na ještě pestřejší program, který začne již před desátou hodinou. Náměstí bude patři opět vystoupení tanečních skupin, různá představení škol, diváci uvidí i módní přehlídku. Od 18 hodin přijdou opět na řadu koncerty, kdy se na pódiu vystřídají skupiny EKG Heart Rock, Marcell a vše od 22.15 hodin uzavře již zmiňovaný David Koller. Ve 22 hodin vypukne již tradiční ohňostroj.

V sobotu můžete zavítat i do ZŠ Lerchova, kde se od 10 do 14 hodin uskuteční tvůrčí dílny. V Luhu od 13.30 do 16.30 hodin bude připraven opět pohádkový les, tentokrát na téma Cesta do pravěku. Na Santosu si lidé poslechnou od 16 hodin smíšený pěvecký sbor Svatobor a od 16.30 hodin tam začne Okénko Základní umělecké školy Sušice - ZUŠ hraje, zpívá, tančí…

V neděli se koná výstup na Svatobor, kde příchozí od 12 hodin potěší kapela Štreka.

čtvrtek 23. května KD SOKOLOVNA

19.30 Zase ti tupitelé - divadelní hra ochotnického spolku SCHODY – premiéra

pátek 24. května NÁMĚSTÍ – HLAVNÍ STAGE

14:55 Oficiální zahájení Sušických slavností

15:05 Mateřská škola Tylova – VČELÍ MEDVÍDCI

15:15 SOŠ a SOU Sušice, CIRCUS HAIR SHOW

15:25 Základní škola T.G.Masaryka – ŽIVOT /na Masaryčce/ JE POHODA, ŽIVOT JE FAJN..

17.00 Karavana Swingers Band

19.00 Kapela Poletíme? - koncert

21:00 Kapela Vltava - koncert

22:30 Kapela No Way - koncert

pátek 24. května - FUFERNY

15.00 – 17.30 Zábavné odpoledne pro děti - pořádají Sušické kulturní centrum – SIRKUS p.o , sušičtí hasiči, T.J. Sokol, Charita Sušice, ZŠ Elanor a Svatojánci z.s.

sobota 25. května – NÁMĚSTÍ – HLAVNÍ STAGE

9:45 Zahájení sobotního programu

9:50 TS Power Kašperské Hory – taneční vystoupení

10.20 Tělocvičná jednota Sokol Sušice – cvičební dopoledne

10.30 Mateřská škola Sušice, Smetanova - Umí se smát i prát

10.50 Základní škola Sušice, Lerchova ulice - S radostí

11.35 Otavěnky – lidové tance

11.55 Taneční klub Fialka Sušice – Tancujeme a nezastavujeme

12:35 Školička modelek JM Models Klatovy, Léto 2024 - přehlídka

12.40 Základní škola a mateřská škola Hrádek u Sušice - taneční pásmo

12.55 Dětský domov, Kašperské Hory - Talenty z dětského domova

13.45 Základní umělecká škola Horažďovice - HD orchestra

14.45 Sbor partnerského města Wenzenbach

15:15 Marty Dance

15.45 Solovačka

17.00 Taneční akademie Sportoviště Sušice

18.00 EKG Heart Rock

19.45 Marcell

22.00 Ohňostroj

22:15 David Koller

sobota 25. května hala ZŠ Lerchova

10.00 - 14.00 Lerchova ul. – Tvůrčí dílny pro veřejnost, zdobení perníčků, malování na keramiku, frivolitky, malování na dřevo

sobota 25. května LUH

13.30 – 16.30 - pohádkový les - Cesta do pravěku

sobota 25. května SANTOS

16.00 – Smíšený pěvecký sbor Svatobor, dirigent Josef Baierl, Andrea Sušilová

16.30 – Okénko Základní umělecké školy Sušice - ZUŠ hraje, zpívá, tančí…

neděle 26. května SVATOBOR

Turistický výstup na Svatobor, 12.00 kapela Štreka old country band