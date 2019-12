Mistrovství České republiky v týmech v kadeřnické a kosmetické tvorbě se konalo v sušické Sokolovně.

Kadeřnická soutěž v Sušici. | Foto: Deník/Daniela Loudová a Martin Jetel

Již 15. ročník soutěže Glamour – Kouzlo krásy uspořádala Střední škola a střední odborné učiliště Sušice ve spolupráci s Asociací Fisy. Letošní téma bylo Black and white beauty. „Pro letošní ročník byly určeny čtyři kate-gorie soutěže, a to účesová tvorba v týmech, harmonie foukané, soutěžní make-up a facepainting. Do soutěže se přihlásilo 40 soutěžících ve dvaceti týmech z deseti škol. Přijely dokonce týmy ze dvou škol ze Slovenska,“ uvedla vedoucí sušických kadeřnic Pavla Skýpalová.