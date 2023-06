„Pustili jsme se do výstavby nové kombinované dílny a učebny pro autoelektromobilitu. Chceme vytvořit žákům zázemí pro opravy a výuku u vozidel s elektrickým a hybridním pohonem. Celý projekt vyjde na zhruba 18 milionů korun, žádali jsme na něj o dotaci z IROPu. Předpokládáme, že zhruba za rok by mohla být dílna postavena i vybavena. Snažíme se vše udělat tak, jak to má v dnešní době již být, aby tam byly již ty nejnovější potřebné věci,“ řekl ředitel školy Jaromír Kolář.