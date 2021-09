Na zasedání rady města v Sušici padlo již rozhodnutí ohledně nemocnice a spolupráce s Plzeňským krajem. Zvítězil převod.

Nemocnice v Sušici. | Foto: Deník / Daniela Loudová

Plzeňský kraj nabídl městu dvě varianty spolupráce. „Jedna se týkala možnosti finanční podpory nemocnice, kterou by nadále provozovalo město. Druhá varianta počítala s tím, že by si nemocnici vzal do pronájmu kraj a provozoval ji,“ uvedl starosta Sušice Petr Mottl.