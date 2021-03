„Máme naprosto plnou kapacitu covid pozitivních pacientů, i když jsme otevřeli další lůžka. Mohli bychom přidat ještě další, ale zde narážíme na nedostatek personálu. Lékaři by se nám podařili poskládat, ale schází nám střední personál – ošetřovatelé, sestry, abychom mohli ještě šest sedm lůžek pustit,“ řekl ředitel sušické nemocnice Jiří Vlček.

V současné době je v Sušici pozitivních pacientů na koronavirus 40, především ve vážném stavu. „Máme JIP s osmi lůžky a všechny jsou obsazené. Situace je tristní a začínají se objevovat těžší stavy u mladších lidí,“ poznamenal ředitel.

Situace se nelepší ani co se týče personálu, patnáct lidí chybí. Jsou buď nemocní nebo na ošetřování člena rodiny. Bohužel někteří kvůli koronaviru už podruhé. „Paradoxní je, že máme doma sestry, které měly na jaře covid-19, byly dvakrát očkované a dostaly koronavir znovu. Mají sice výrazně mírnější průběh, ale bohužel jsou opět pozitivní,“ uvedl Vlček s tím, že ošetří každého pacienta, který je k nim přivezen. Dle diagnózy ho pak uloží u nich, pokud mají volné lůžko, nebo se radí s krajským koordinátorem a převezou ho jinam, kde je místo. „Sice jsou všechny nemocnice plné, ale pomocí systému jsme mocní se o pacienty postarat. My jsme například museli převážet pacienta do Nového Města na Moravě a do Berouna. Sice vše funguje na hraně možností, ale funguje,“ dodal ředitel.