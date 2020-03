Obyvatele Sušice znepokojila zpráva, že jedna tamní lékařka pro dospělé po návratu z Itálie ordinovala a poslala své děti do škol. Jak ale sama uvedla, je zdravá.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK

„Je to hrozné a nezodpovědné. Jak vůbec něco takového může lékařka udělat? Slyšíme už několik týdnů, co koronavirus dělá, jak se šíří,a ona i přesto po návratu z Itálie jde ordinovat. Bohužel jsem slyšela, že není jediná, kdo po návratu z Itálie chodil takhle běžně do práce,“ rozčilovala se maminka ze Sušice, která si nepřála zveřejnit jméno, a dodala: „Hájila se tím, že se stihla vrátit před půlnocí, než začala platit nařízená karanténa. To snad nemůže myslet vážně. Vždyť všichni víme, jak to v Itálii vypadá, a tady to roznášejí právě lidé, kteří tam jeli.“