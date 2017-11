Sušická chirurgie už má jen ambulanci

Sušice – Chirurgie v sušické nemocnici byla uzavřena, od 1. listopadu už tam funguje jen ambulance. Důvodem je velký nedostatek lékařů. Nemocnice má i nového ředitele.

Nemocnice Sušice. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Daniela Loudová

Od prvního listopadového dne je omezen provoz na lůžkovém oddělení chirurgie, zajištěna je pouze ambulantní péče, kde budou ošetřeni pacienti s akutními zdravotními obtížemi. Ordinační hodiny ambulance jsou ale jen od pondělí do pátku, a to od 7 do 15.30 hodin. Mimo tuto dobu musejí pacienti dojíždět do okolních nemocnic, čili do Klatov nebo do Strakonic. „Aktuálně probíhají intenzivní jednání s klíčovými lokálními institucemi o formalizování změn poskytované zdravotní péče v nemocnici. Naší snahou je sušickou nemocnici stabilizovat a rozvíjet stávající interní obory a následnou péči,“ uvedla tisková mluvčí společnosti Penta Hospitals, která je většinovým vlastníkem společnosti NEMOS Group, provozovatele Nemocnice Sušice, Lenka Holá.

Problémy na chirurgii v Sušici trvaly několik měsíců. Už na dubnovém zasedání zastupitelstva několik lékařů sdělilo, že chce dát výpověď. Současná situace se nelíbí ani vedení města, které je majitelem nemocnice. „Správní rada to řešila v pátek a budeme to dále řešit i na zasedání zastupitelstva. Myslím si, že současný stav není dobrý, ale doufáme, že se vše vyřeší, dohodneme se a nájemce dodrží vše, co slíbil,“ řekl starosta Sušice Petr Mottl.

NOVÝ ŘEDITEL

Další změna v sušické nemocnici je v jejím vedení. Od listopadu je v rukou Jaroslava Kratochvíla (na snímku), který ve funkci ředitele vystřídal Petra Čapka, ten odešel na vlastní žádost do jiného lékařského zařízení. Kratochvíl je manažerem a ředitelem Nemocnice Sokolov, lékařským ředitelem se v Sušici stává Ondřej Beneš, který už v sušické nemocnici pracuje na pozici primáře interního oddělení.

Nový ředitel dění v sušické nemocnici sleduje od svého nástupu do Nemocnice Sokolov velmi intenzivně a seznamuje se s aktuální situací uvnitř nemocnice. „Situace je kvůli personálnímu podstavu lékařů na chirurgickém oddělení velmi složitá. Bohužel nás neminul celorepublikový problém, se kterým se potýká celá řada zdravotnických zařízení. Zároveň jsme si vědomi určitých chybných kroků předešlého vedení nemocnice, které celou situaci ještě více zkomplikovalo a zhoršilo,“ uvedl Kratochvíl.