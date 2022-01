„Na velké opravy a investice bylo vyčleněno 223 milionů korun. Celkové příjmy na tento rok jsou plánovány ve výši 315,502 milionů korun a celkové výdaje 509,282 milionů korun. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je financován z úspor minulých let a účelových fondů města. Rozpočet pamatuje na opravy a rozvoj ve všech oblastech, zejména pak je to financování sociálních služeb, zdravotnictví a školství. Bude pokračovat modernizace městského bytového fondu, ale i podpora oprav historických objektů. Důležité jsou také investice do infrastruktury. Z rozpočtu se rovněž financují a podporují organizace města,“ uvedl starosta Petr Mottl.