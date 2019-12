Jako jediná ve finále reprezentuje Plzeňský kraj a vy ji můžete podpořit svým hlasem.

„Do soutěže jsem se přihlásila na popud kamarádky, se kterou jsem dva roky jezdila jako GridGirl do Německa na závody DTM. Kamarádka loni v soutěži byla, uspěla, a na závodech mi říkala, ať to určitě zkusím. A jelikož tuto soutěž v TV sleduji od dob, kdy začala, řekla jsem si, proč ne, a ono to vyšlo,“ směje se Kurincová, která za úspěch považuje už to, že je finalistkou. „Získám nové zkušenosti, kontakty i nové přátele, hodlám si celé to soustředění a finálový večer užít a budu se snažit, abych na finále mohla vzpomínat s tím, že jsem do toho dala všechno a nikoho jsem nezklamala,“ dodala mladá žena s tím, že vysněným cílem je titul v soutěži. To je ještě daleko, finálový večer se koná až za necelý měsíc v Praze (v lednu ho bude ze záznamu vysílat Česká televize), ale už brzy by se mělo spustit hlasování o titul Supermiss média a Ladislava bude ráda za jakoukoli podporu čtenářů Deníku. Dále se soutěží o další čtyři tituly – Supermiss, Miss motorsport, Miss Praha a Miss Tourism Czech Republic.