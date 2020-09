Areálem v Luhu se po celý víkend linula hudba od pouťových atrakcí, které si užívaly všechny věkové skupiny. Živo bylo také na náměstí, kde nechyběly prodejní stánky s různými výrobky, občerstvením od sýrů až po klobásy a sladké trdelníky. Pestrá byla i nabídka nápojů. Lidé tak dostatečně mohli oslavit tamní pouť.

Nedílnou součástí byly mše a také byla otevřena kaple Andělíček, kde se v současné době snaží získat potřebné peníze na její opravu.

Akci si užívali i tamní obyvatelé. „Bála jsem se, aby nám pouť nezrušili, když se pořád straší koronavirem, ale jsem ráda, že se koná. Vždyť je to tradice. Je to fajn, jsem ráda, že jsem mohla vzít vnoučata na kolotoče a my jsme si dali tradiční klobásku a pivo. Bez toho by přece nebyla pouť,“ uvedla Sušičanka Marie Sládková.

O hudební požitek návštěvníci nepřišli na ostrově Santos, kde v pátek zahrál Škwor, v sobotu Kabát revival, ale vyhrávalo se i na dalších místech města.