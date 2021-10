Aby byl výsledek referenda platný, je důležité, aby přišlo hlasovat alespoň 35 % oprávněných voličů, tj. cca 3200 občanů Sušice. Aby byl výsledek referenda pro vedení města závazný, musí pro jednu variantu hlasovat minimálně 25 % oprávněných osob. „Ať už to dopadne jakkoli, svobodná volba občanů bude i pro nás jasným vzkazem. Nespoléhejme na sousedy a ostatní občany Sušice, přijďte sami hlasovat a oslovte své přátele i rodinu,“ vyzval Janda.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.