Obžalovaný je ze dvou krádeží v obchodě a následného napadání a vyhrožování ostraze i policistům. A nejde o jeho první zkušenost se soudem.

Švec měl dle obžaloby vloni v listopadu v hypermarketu Tesco v Sušici ukrást různé potraviny v hodnotě 1017 Kč, které si dal do batohu a při odchodu zaplatil jen dvě piva. Po odchodu z obchodu byl na parkovišti zadržen ostrahou, která ho vyzvala k vydání zboží a přivolala na místo hlídku policie. Po jejím příjezdu začal vulgárně nadávat. „Vyhrožoval zabitím ostraze i policistům, po kterých plival, vyhrožoval také zabitím rodičů policisty Miloše R., což ve všech poškozených vzbudilo důvodnou obavu z uskutečnění výhrůžek. Po naložení do služebního vozidla začal kolem sebe kopat, Miloše R. několikrát úmyslně kopal do nohou, přičemž ho zranil,“ uvedla státní zástupkyně.

Pak Švec 12. prosince odcizil 66 kusů potravin v hodno-tě 2228 Kč, které rovněž dal do batohu nebo kapes. Na pokladně zaplatil jen dvě vody a cigarety.

Za pokladnami byl pracovníkem ostrahy vyzván k nahlédnutí do batohu. Ohnal se po něm rukou sevřenou v pěst, hodil po něm lahev vody, jednu otevřel a vystříkl mu vodu do obličeje. Venku před obchodem popadl Švec kovový nákupní vozík a chtěl ho po něm hodit. Vyhrožoval mu napadením, poté až do příjezdu policie ostrahu slovně vulgárně napadal, pokračoval ve výhrůžkách a to i tím, že má žloutenku, že ho poplive a nakazí.

U soudu Švec tvrdil, že si nic z obou případů nepamatuje. „Nevím o tom, že bych kradl. Pamatuji si jen, že jsem se probudil spoutaný na záchytce. Měl jsem v sobě hodně alkoholu. Klidně jsem denně vypil flašku a půl tvrdého. Vždy jsem se opil, přišel domů, lehl a ráno jsem nevěděl, jak jsem se tam dostal,“ řekl Švec, který svým domovem myslela zchátralou budovu bývalého Sola.

Policistu, kterému vyhrožoval, zná od dětství, ale u soudu tvrdil, že si nepamatuje, že by u zásahu byl.

„Přijeli jsme na místo, vyhrožoval nám, že nás zabije. Začal vyhazovat věci z batohu, vyhrožoval, že začne plivat, že má žloutenku typu C, že nás nakazí. Použili jsme tak donucovací prostředky, hmaty, chvaty, kopy, dali jsme mu kuklu, aby nemohl plivat kolem, naložili jsme ho do auta, a mně jmenovitě vyhrožoval, že zabije i moji rodinu. Byl agresivní, kopal kolem sebe, museli jsme přivolat na pomoc druhou hlídku. Měl jsem obavy, že v opilosti by byl schopný to udělat,“ vypověděl policista Miloš R. u soudu.

Švec požádal o propuštění z vazby, protože tam je dle jeho slov od prosince už dlouho. To mu ale bylo zamítnuto. Navíc je s ním veden další soud rovněž za napadání a vyhrožování. Soud bude pokračovat v dubnu.