"Hodně štěstí v novém roce, ať se Vám vše vydaří, to Vám přeje Horská služba a šumavští lyžaři. To každoročně zvolají členové Horské služby Šumava a šumavští lyžaři po dojezdu z nejprudší sjezdovky Šance. A i když Horská služba avizovala, že sjezd letos nebude, diváci o podívanou nepřišli. Pod sjezdovkou se jich i tentokrát sešlo několik stovek a odměnily lyžaře potleskem. S mnohými si i popřáli do nového roku. "My jsme se sem přišli jen podívat a viděli jsme, jak se davy lidí hrnou nahoru, kde býval sjezd, tak jsme se připojili a skutečně jsme se ho dočkali. Je to vždy pěkná tečka za rokem, tak jsem ráda, že jsme to viděli i letos," řekla jedna z divaček Renata Zuzánková.