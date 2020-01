Na šumavském Špičáku je aktuálně v provozu už zhruba polovina kapacity areálu. K postupně otvíraným sjezdovkám a vlekům přibyly díky trochu lepším zimním podmínkám též svahy pod hotelem Sirotek. „Během tohoto týdne nasněžilo zhruba 10 centimetrů přírodního sněhu a měli jsme až do včerejška spuštěné i technické zasněžování, takže zase nastal malý posun k lepšímu,“ uvedl ředitel areálu Ski&Bike Špičák Vladimír Kasík.

Přesto mohlo být ještě o něco lépe, ale teploty začaly už dnes do rána zase stoupat a zasněžovat už se nedalo. „Pokud se po přechodu víkendové teplé fronty v další dny zase ochladí, jak oznamují předpovědi, mělo by se nám snad povést dát do kupy i dolní partie trojky Slalomové, která by potom byla k dispozici v celé své délce, a horní část jedničky Turistické. Uvidíme, v této předpovědní loterii nelze ale dopředu nic s určitostí slibovat,“ dodal jako doklad toho, že se ve středisku snaží dělat maximum, co jim letošní počasí dovolí, Vladimír Kasík.

Návštěvníci areálu nyní lyžují na hlavní více než 1,5 km dlouhé sjezdovce v kombinaci hořejšího úseku trojky Slalomové s přejezdem na dvojku U zalomeného a rodinné spodní Šanci (včetně večerního lyžování). Dále jsou k dispozici sjezdovky pod hotelem Sirotek, lyžařské hřiště s pohyblivým kobercem využívaným lyžařskou školou a sjezdovka od parkoviště. Na všech uvedených tratích leží po úpravě napadaného přírodního a vyrobeného technického sněhu stále v průměru vrstva 30 centimetrů. Sníh se také konečně objevil i okolo nich.

V sobotu 1. a v neděli 2. února se tady už potřetí za sebou, a i napotřetí zcela zdarma, testují lyže a další vybavení (od značky Rossignol). Otevřena je stále lyžařská škola, půjčovna, servis lyží a všechna gastro zařízení. Lanovka a vleky jsou v provozu od 8.30 do 16 hodin. Občerstvení v novém vyhřívaném stanu a v chatě Blaženka k dispozici i po skončení provozní doby vleků.