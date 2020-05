Budova návštěvnického centra Srní a dále pak informační střediska Kvilda, Kašperské Hory a Stožec budou veřejnosti přístupné od začátku června. Lidé ale musejí počítat s omezeními, stejně jako při pohybu po celém území národního parku.

„Snažíme se otevírat naše návštěvnická a informační zařízení hned, jak jen to je možné s ohledem na všechna provozní hlediska. Proto se už v pondělí 1. června otevřou infocentra v Kašperských Horách a na Kvildě. Hned den na to, 2. června, budou moci zájemci zavítat do návštěvnického centra Soví voliéry v Borových Ladech. O víkendu 6. a 7. června se otevřou dveře sezónních infocenter Svinná Lada u Chalupské slati a Idina Pila na Boubíně,“ vyjmenoval mluvčí NP Šumava Jan Dvořák.

V některých zařízeních ale budou omezení. Například v infocentru Kvilda nebude zatím zpřístupněna celá expozice a také první patro s kinosálem. „Ve všech zařízeních bude nutné dodržovat hygienická opatření nařízená Vládou ČR a také pokyny obsluhy,“ doplnil Dvořák.

Ne všechna omezení ale souvisejí s opatřeními proti šíření nového typu koronaviru. Příkladem je uzavření výběhu s jeleny na Kvildě. „Důvodem je kladení kolouchů. Laně můžou svá mláďata odkládat do blízkosti stezky, kde mohou být mláďata ohrožena návštěvníky, ale hlavně hrozí riziko samotným návštěvníkům. Dění uvnitř výběhu je tak zatím možné sledovat z nové pozorovatelny u spodního vchodu do výběhu,“ informoval vedoucí tamního návštěvnického centra Petr Sedláček.

Na nocovištích je počet omezen

Správa NP Šumava očekává v letošní letní sezóně vysokou návštěvnost. O to zásadnější bude podle vedení parku dodržování pravidel chování a pohybu na území Národního parku Šumava.

„Těch základních pravidel není velké množství. Jedno pravidlo však v návštěvním řádu není napsáno, ale je o to důležitější – buďte k sobě navzájem ohleduplní a tolerantní a dbejte na výzvy a upozornění strážců i dalších pracovníků Správy Národního parku Šumava,“ apeloval vedoucí informační a strážní služby NP Šumava Adam Diviš.

Pohyb pěších turistů je omezen v tzv. klidových územích, kterými se prochází jen po značených stezkách. Cyklisté mohou na území NP jezdit pouze po vyhrazených cyklostezkách a cyklotrasách. Motoristé mohou parkovat vozidla jen na vyhrazených parkovištích či označených odstavných plochách. Na odstavných plochách není dovoleno nocovat ať už v osobních autech nebo karavanech v nočních hodinách od 21 do 6 hodin. Táboření a rozdělávání ohňů je povoleno pouze na oficiálních tábořištích a v zastavěném a zastavitelném území obcí. „K přespání na jednu noc je možné využít naše nouzová nocoviště, která jsou přístupná po celý rok každou noc, a to od 18 hodin do 9 hodin následujícího dne. Nemůže se zde tábořit a rozdělávat ohně. Jejich kapacita je omezená na počet nejvýše deseti stanů, či zhruba dvaceti osob,“ upozornil Diviš.

Po území Národního parku se i letos mohou turisté přesouvat díky tzv. Zeleným autobusům. Ty nově zajišťuje Plzeňský kraj, a to na dvou linkách: Železná Ruda – Prášily – Modrava – Kvilda a zpět a Horská Kvilda – Kvilda – Bučina a zpět. Vybrané spoje vyjedou 20. června (spoje v sobotu, neděli a státní svátky), zbylé k 1. červenci.

Pokud využijete pro přesuny po území NP Šumava individuální dopravu, tedy své automobily nebo motocykly, žádá vás vedení parku o opatrnou jízdu. „Chráníte tím nejen sebe i ostatní účastníky silničního provozu, ale také divoká zvířata, která přes tyto komunikace přirozeně migrují. Bohužel každoročně jsme přivoláni k desítkám případů sražených srn, jelenů, divokých prasat i vzácných rysů, losů a vlků. Pokud už ke střetu dojde, neodjíždějte od zraněného nebo mrtvého zvířete bez upozornění buď policie, nebo správce honitby. Za to předem děkujeme,“ uzavřel Diviš.