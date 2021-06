Ta je aktuálně k vidění v mázhauzu plzeňské radnice. Fotografie, kopie dokumentů, ale i trojrozměrné exponáty mapují historii jednoho z nejstarších dochovaných šumavských křesťanských kostelů, jehož stavba podle odborníků začala v první třetině 13. století.

„Mouřenec je v mnoha ohledech unikátní památka. Ukrývá středověké fresky a zvon ze 14. století a jeho součástí je barokní kostnice. Příběh kostela je velmi pestrý a zejména ve 20. století v něm najdeme řadu dramatických událostí, které souvisely s válkami, poválečným odsunem německy mluvícího obyvatelstva, nástupem komunistického režimu a následnou devastací kostela. Naštěstí se ale díky společnému úsilí Němců a Čechů podařilo kostel zachránit a dnes je opět vyhledávaným cílem poutníků nebo turistů a stalo se z něj duchovně-kulturní centrum na okraji Šumavy,“ říká autor výstavy Lukáš Milota ze spolku Přátelé Mouřence, který o šumavský kostel pečuje.

Popularitu Mouřenci zajistil i režisér Jiří Strach, který tam před lety natočil část pohádek Anděl Páně a Tři životy.

Stejně pestrý jako je příběh Mouřence, je i výběr exponátů. Návštěvníci výstavy uvidí kopii prvního zápisu z mouřeneckých matrik, píšťalu ze zničených a rozkradených varhan, ale také 3D model kostela, fotografii z koncertu Hradišťanu nebo z natáčení Strachovy pohádky. Přečíst si mohou také příběhy o navrácené lebce nebo oltářních dvířkách vydražených na aukčním portálu.

„Chtěla bych pozvat na výstavu do Plzně všechny lidi z obou stran hranice. Expozice ukazuje staleté spojení dvou sousedů, a to i přesto, že každý z nich patří k jiné národnosti. Důležité jsou tolerance a přátelství. Přeji si, abychom si i nadále dobře rozuměli,“ uvádí spoluautorka výstavy a překladů do němčiny Margrit Kaiser z podpůrného spolku Förderkreis zur Erhaltung von St. Maurenzen, který před lety zaplatil opravu zdevastovaného kostela.

Cílem expozice je představit Mouřenec široké veřejnosti a pozvat lidi do kostela. A podle autora má výstava i další cíl: „Mnoho Plzeňanů a dalších Západočechů Mouřenec dobře zná. Chtěli bychom proto vyzvat a požádat všechny, kteří mají doma staré fotografie, videozáznamy z Mouřence nebo mají osobité vzpomínky na toto místo, aby se nám ozvali na e-mail: lukas.milota@centrum.cz a podělili se o své poznatky. Chceme ještě lépe poznat historii Mouřence a právě pamětníci nám můžou hodně pomoci.“

Výstava „8 století šumavského Mouřence“ bude v mázhauzu plzeňské radnice do 25. června.

Ve čtvrtek 10. června výstavě požehnal plzeňský biskup Tomáš Holub. „Je to historická chvíle. Ještě nikdy nebyl Mouřenec tak blízko plzeňské katedrály,“ dodal úsměvem Milota.