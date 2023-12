O druhé adventní neděli se sešli lidé v Osvěžovně pod Pancířem nejen aby si užili šumavskou přírodu, ale taky aby podpořili Renatu Kastnerovou z Klatovska.

Adventní a charitativní akce v Osvěžovně pod Pancířem. | Video: Daniela Loudová

„Máme první rok Osvěžovny, tak jsme si řekli, že je nám líto, že v zimě si tady z té ledové vody nikdo nic nedá. Vymysleli jsme, že uděláme v šumavském hezkém prostředí adventní neděli. Vyzdobili jsme to tady, dovezli stánek, svařák, čaj, punč, vánočku, limitovanou edici vánočních plecháčků, šumavské skleněnky. A hlavně celá tato akce je charitativní, kdy výtěžek z prodeje budeme dávat slečně Renatě z Klatovska, kterou jsme už jednou podpořili. Rozhodli jsme se tak, že i letos na Vánoce jí uděláme radost,“ řekl za WeLoveŠumava Richard Brož.

Renata v roce 2016 prodělala meningokokovou infekci typu B a přišla o obě dolní končetiny, rok na to musela podstoupit transplantaci ledvin. Byla bojovník, „postavila“ se znovu na nohy, začala si užívat života, ale další rána přišla vloni v prosinci. Prodělala cévní mozkovou příhodu, která zasáhla téměř celou pravou polovinu těla – pravá noha je schopná chůze na protéze, pravá ruka neudělá téměř žádný pohyb, ale především nemoc zasáhla centrum řeči. Renata i přesto všechno boj nevzdává, právě naopak. Ale bez rehabilitací, logopedie a fyzioterapie to nejde a náklady jsou vysoké, proto se šumaváci rozhodli opět pomoci.

Dorazili i přesto, že v neděli bylo počasí spíše deštivé, foukal vítr. „Včera bylo krásně, když jsme to zde chystali, ale dnes se to pokazilo, i přesto ale přišlo lidí hodně. Nevěděl jsem, co od toho čekat, koná se to poprvé, ale jsem překvapený. Lidé sem musí dojít ještě dva kilometry a už po hodině bych odhadl, že sem přišla zhruba stovka lidí, takže jsem nadšený,“ zhodnotil Brož.

Zdroj: Daniela Loudová

Na akci přišla i rodina Renaty. „Znamená to pro nás moc a hlavně pro Renču, protože se s Richardem zná. Bere to osobně, je to pro ní hezká záležitost. Ona by sem ráda přišla sama, ale bohužel se to nedá. Je to pro ni velká podpora, podrží jí to, že na ní mnoho lidí myslí a přišli ji sem podpořit. Překvapila mě účast. Už když jsme sem šli, tak jsme potkávali lidi s plecháčky, takže jsme věděli, že jdou odsud a bylo to moc hezké. Renča bude dojatá, až ji to řekneme, je to krásné,“ řekla maminka Mirka Kastnerová.

O druhé adventní neděli připojil Brož také přání pro Šumaváky a všechny ostatní. „Všem bych popřál, aby si užívali Šumavu i příští rok ve zdraví, aby jim sloužilo. Chtěl bych všem popřát hezké svátky a budeme se na ně těšit na jaře na sázení.“

Během adventní akce v Osvěžovně se podařilo vybrat 22 500 Kč.