Dítě Česka. O tento titul se ucházeli účastníci stejnojmenné ankety, kterou pořádala organizace UNICEF. Mezi nimi byla i studentka klatovského gymnázia Šárka Faicová (17), která se zabývá dobrovolnictvím, ale také se aktivně věnuje psaní.

Šárka Faicová a její aktivity a úspěchy. | Foto: archiv

Napsala například román v rámci programu Mezinárodní Cena Vévody z Edinburghu. O tom, co tuhle slečnu přivedlo k dobrovolnictví i psaní a co pro ni nominace do ankety Dítě Česka znamenala, jsme si s ní povídali během rozhovoru.