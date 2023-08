Bikovou školou Gravity academy, která je součástí Ski&Bike Špičák, prošly během letošního léta vyšší stovky žáků všech věkových kategorií. A na jednu z ukázkových lekcí se vyrazil podívat i redaktor Deníku.

Studentka si vyzkoušela sjet Špičák. Měla jsem fajn pocit, říkala po první lekci. | Video: Deník/Zdeněk Soukup

„Oproti předchozím letům se zájem zvýšil,“ pochvaloval si vedoucího střediska služeb šumavského areálu Jan Kasík. Aby dokázali zvýšený zájem pokrýt museli tedy zvýšit počty instruktorů, ale ani o prázdninách nemuseli nikoho odmítat.

S výukou mohou začít už děti od osmi let. „To je nejvděčnější kategorie, ti nejmladší všechno doslova hltají,“ popisoval vedoucího střediska služeb šumavského areálu Jan Kasík. Horní věková hranice není omezená. „Mezi ty nejstarší patří třeba účastníci cross country maratonů horských kol, kteří se chtějí technicky zlepšit,“ doplnil, že lekcí nepohrdnou ani zkušení bikeři.

Během návštěvy Deníku absolvovala základní tříhodinový kurz 22letá Naty, vysokoškolská studentka farmacie v Hradci Králové, pro níž to byla absolutní premiéra. Posloužila tak jako ideální demonstrace toho, že pod vedením zkušených instruktorů může na trať vyrazit i úplný nováček.

„Zpočátku mi dalo trochu zabrat vstřebat veškeré nové informace, a hlavně je dostat do jízdy. Člověk se soustředí na jednu věc, druhou už vypustí a dělá špatně. Základem byla hlavně neustálá kontrola nad brzdami – nespouštět z nich ukazováky a přibržďovat jen postupně, aby to neskončilo pádem přes řídítka, dále myslet na rovnováhu, vzpřímené tělo, pohled před sebe, správné postavení nohou na pedálech, uvolněné lokty… no bylo toho zkrátka hodně,“ popisovala Naty.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

Na kole jezdí ráda, ale až dosud to bylo hlavně po zpevněných cyklostezkách. Teď nafasovala chrániče rukou, nohou i páteře, helmu, rukavice a speciální kolo ve zdejší půjčovně a šla na to. Bez zbytečného strachu, ale s respektem.

Nejprve si kolo pořádně osahala a vyzkoušela si základy techniky na relativní rovince mezi chatami Blaženka a Hanička, potom zhruba půl hodince se vydala pod dohledem instruktora Jana Procházky zdolávat slalom na výukové hřiště, následovaly mírné výškové překážky – jak je správně sjet, „zapumpovala“ si v terénu na menším okruhu a nakonec i ona vyrazila na modrou trať.

„Za pomoci Honzovo rad a vysvětlování jsem se cítila čím dál tím jistěji a jistěji, více se uvolnila. Až jsem byla překvapená, jak jsem to zvládla. Z jízdy v klopených zatáčkách jsem měla fajn pocit a užila jsem si to,“ říkala Naty po dojezdu.

„Naučíme každého žáka bezpečně na bikovém kole jet, zatáčet, brzdit, aby získal dostatečnou jistotu pro jízdu v horském terénu a neohrožoval sebe ani nikoho jiného,“ zdůraznil Jan Kasík základní motto prvních jízd s instruktorem. Teprve pak se lze pustit do složitějších akcí, ale už na konci první lekce vezmou obvykle každého s kolem na lanovku, aby si špičácký kopec sjel po nejlehčí modré trati.

„Většina účastníků kurzu to na konci úvodního tříhodinového výcviku dokáže bez problémů,“ potvrdil Jan Kasík. „No a pak už je na každém, jakou cestu zdokonalování zvolí. Jestli individuální nebo po dohodě s instruktorem, který mu poradí, co by měl do budoucna prioritně zlepšovat,“ doplnil.

„Respektujeme osobnost, že někdo je spíše samotář a chce se zdokonalovat sám, jinému to vyhovuje více s instruktorem,“ přidal vedoucího střediska služeb šumavského areálu další důležité motto.

„Někomu se může zdát náš sport nebezpečný, hlavně pro začátečníky. Mohu všechny ujistit, že když při výuce dodržují všechny pokyny instruktora a nevyvádějí žádné skopičiny, neublíží si. Míra rizika je obdobná jako u jiných sportů. Hlavní je mít neustálý respekt, hlídat si pořád brzdy a terén, pak se nemůže nic vážnějšího přihodit,“ doplnil ho Jan Procházka, který patří na Špičáku k nejzkušenějším instruktorům.

Akademie je v provozu až do konce října. „Fungujeme v režimu rezervací online přes náš web (spicak.cz), telefonicky i na místě,“ lákal Jan Kasík další zájemce.