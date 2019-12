„Soutěžilo se v analýze otevřených dat, tedy dat, která jsou běžně přístupná na internetu, třeba od Českého statistického úřadu, Nejvyššího kontrolního úřadu a podobně. Nebyla to soutěž jen pro střední školy, ale pro celou veřejnost, a zúčastnily se tak i profi týmy. O to je druhé místo mezi devatenácti soutěžícími týmy cennější,“ pochvaloval si učitel SŠZP Karel Rejthar.

Klatovskou školu v soutěži reprezentovali Matei Norbert Mlinarcsik a Pavel Valenta, studenti čtvrtého ročníku. „Jako téma jsme si vybrali „jistotu bydlení“. My jsme to ale vzali z druhé strany a snažili jsme se vizualizovat nejistotu. Takže naše aplikace se jmenuje NeByty a ukazuje obce v celé republice, kde se za posledních pět let nic nepostavilo. Snažili jsme se přijít na příčiny. Každý si tak může vyfiltrovat kraj a podívat se na obce, kolik je tam zdravotnické péče, jaká je tam občanská vybavenost a podobně,“ uvedl Valenta. „Trvalo nám to zhruba deset hodin. Je to přístupné na internetu, může se na to podívat každý zájemce, který se chce třeba někam přestěhovat,“ doplnil Mlinarcsik. „Možná ještě víc než laickou veřejnost by to mohlo zajímat starosty. Třeba by chtěli vědět, proč se v 90 obcích v Plzeňském kraji nepostavil za posledních pět let jediný dům nebo byt,“ uzavřel Rejthar. Aplikaci najdete na adrese data.maleskoly.info.