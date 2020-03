„Šla jsem nakoupit a viděla jsem, jak jsou krásné borovice pod obchodem pokácené. Nevěřícně jsem kroutila hlavou. Kácí se tady stále více, za chvíli tady nebudeme mít žádné, bude tady jen asfalt všude,“ rozčilovala se jedna z obyvatelek sídliště Marie Růžičková.

Podle vedení města jde o potřebné kroky kvůli další etapě revitalizace sídliště. „V Podhůrecké ulici musely být pokáceny čtyři lípy a jeden javor s průměrem kmene do 80 cm a lípa a javor nad 80 cm z důvodu výstavby chodníku a navazujících parkovacích stání v rámci sedmé etapy regenerace sídliště Pod Hůrkou,“ uvedl místostarosta Klatov Martin Kříž.

V nedaleké Krátké ulici byly poraženy dvě douglasky a dva smrky z důvodu opravy kanalizace. Dřeviny rostly v těsné blízkosti kanalizačních šachet, kde bude nahrazována nevyhovující cihelná obezdívka za nové monolitické betonové skruže. V Podhůrecké a Krátké ulici se počítá s náhradní výsadbou.

Stromy prošly inventarizací

Ve vegetačním období město Klatovy investuje v průměru zhruba 250 000 Kč do zdravotních a výchovných řezů či vazeb stromů. „Ke všem stromům ve městě přistupujeme citlivě a každé kácení vždy pečlivě zvažujeme. Pokud je to alespoň trochu možné, dáváme přednost u perspektivních jedinců zdravotním zásahům, které u stromů prodlouží životnost a zajistí jejich bezpečnost. Odbor životního prostředí zahájil v roce 2011 ve spolupráci se společností Safe Trees, s. r. o. systematickou inventarizaci veřejně přístupné zeleně na území města a v současné době je zmapované celé území,“ sdělil Kříž s tím, že projekt péče o stromy se skládá z mapové a tabulkové části. V tabulkové části je popis jednotlivých stromů (např. název, průměr kmene, výška, perspektivita, vitalita, stabilita, zdravotní stav), u jednotlivých stromů je navrženo opatření k jejich ošetření (jako např. bezpečnostní, zdravotní, výchovné a redukční řezy či instalace bezpečnostních vazeb). Pro poražení stromu musí existovat vždy zcela jasné důvody, které musí být v souladu s platnou legislativou. „Nejčastějším důvodem je špatný zdravotní stav dřeviny s růstovými defekty, mechanickým poškozením a napadením například dřevokaznými houbami, dále poškození kořenového systému a samozřejmě také to, že strom usychá, těchto případů bohužel v poslední době vzhledem ke klimatickým podmínkám přibývá. Důvodem může být i nevhodná výsadba v minulosti, například v těsné blízkosti budov či dalších stromů. Ke kácení může dojít také kvůli výstavbě a rekonstrukci komunikací a inženýrských sítí,“ vyjmenoval místostarosta.

Řádily živly

Za úbytkem stromů stojí také živly. V letošním roce bylo ve městě při vichřici vyvráceno 18 dřevin. Šlo převážně o smrky. Po vichřici byly z bezpečnostních důvodů pokáceny tři smrky v areálu Mateřské školy v Máchově ulici, dva smrky v areálu Mateřské školy v Lubech a borovice na hřbitově v Lubech. „U všech uvedených dřevin hrozilo vyvrácení a byly pokáceny za pomoci hasičského záchranného sboru,“ uzavřel Kříž.