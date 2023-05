Nebýt strážníků, opilá žena se v parku mohla udusit

S tím by asi nesouhlasili rodiče, kteří s nervy očekávali, zda se jejich dítě dostane na vybranou školu. „Na přijímačky se dcera připravovala několik měsíců a brala to opravdu vážně. Takže jsem upřímně neměla strach, ale to jen dokud jsem pak neviděla testy. Naštěstí to zvládla a dostala se, kam si přála. Ty dva dny, kdy se přijímačky konaly, jsem prožívala dost intenzivně. Nejhorších bylo následujících čtrnáct dní čekání. Byly to nervy. Po zveřejnění výsledků se nám opravdu ulevilo, přeci jen testy byly dost těžké a dětí spousta,“ podělila se o své pocity maminka Michaela Fišerová.

Ti, co neměli takové štěstí hned, řešili následné kroky. „Hodně dalších zájemců se pak dostalo na školu na odvolání. Tím, jak byly na přihláškách dvě školy, tak se tím dost zamíchalo. I když v prvních dnech po zveřejnění zavládla docela panika. Dost dětí se nedostalo, ale pak na odvolání ano,“ dodala Fišerová.

Navýšení kapacit

Převládá velký zájem o ekonomické obory, takže školy nabízející toto zaměření mají přetlak a s druhým kolem nepočítají, musejí i odmítat. Přesto ale mají zájemci například ještě šanci v Klatovech, kde navýšili kapacity. „Po prvním kole jsme naplnili všechny obory na střední zdravotnické škole i obchodní akademii. Z důvodu velkého počtu neumístěných uchazečů s pěknými studijními výsledky a na základě doporučení našeho zřizovatele jsme vyhlásili 2. kolo přijímacího řízení na obor zdravotnické lyceum. Během jednoho týdne se přihlásil téměř stejný počet uchazečů jako na všechny obory na zdravotnické škole v 1. kole. Z uvedeného důvodu jsme vyhlásili i druhé kolo na obchodní akademii s jazykovým zaměřením,“ sdělila ředitelka Vyšší odborné školy, obchodní akademie, střední zdravotnické školy a jazykové školy v Klatovech Soňa Rabušicová.

Šanci mají deváťáci také na Střední průmyslové škole v Klatovech, kde rádi nové žáky uvítají. „U nás je situace podobná jako vloni. Zájem je hlavně o ekonomiku, elektrotechniku, automechanika, tam máme plno. Co se týče strojírenských oborů, tak tam máme plno ze dvou třetin. Bohužel netáhnou učňovské obory, což nás mrzí,“ sdělil ředitel klatovské průmyslovky Bohumír Kopecký.

Druhé kolo nebude

S druhým kolem ale nepočítají například na SPŠ strojnické a SOŠ profesora Švejcara. „Stále ještě řešíme odvolací řízení na všechny obory vzdělání. Například si jeden den přijdou zákonní zástupci pro tři zápisové lístky, tak tři žáky přijmeme. Druhé kolo ale vyhlašovat nebudeme. Za dva roky máme o cca 250 žáků více. V letošním roce jsme měli na Karlovarské cca o 100 přihlášek více a v Křimicích o cca 150 více,“ uvedla ředitelka školy Irena Nováková.

Obory na škole zaplnili v prvním kole i přesto, že právě zde v mnoha oborech Plzeňský kraj zvyšoval pro příští školní rok kapacity.

Šanci už nemají zájemci ani na Sportovní a podnikatelské střední škole v Plzni. „Jako asi většina škol máme po prvním kole plno. Druhé kolo vyhlašovat nebudeme a případné zájemce, byť by byli kvalitnější než ti přijatí v 1. kole, musíme odmítat,” řekl ředitel Jiří Jonák.

I přesto, že jsou mnohé školy plné a některé odmítají, místa na středních školách v kraji stále jsou. „Ve druhém kole přijímacího řízení je na středních školách nabízeno celkem 771 míst,“ uzavřela Frintová.

