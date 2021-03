Deník na návštěvěZdroj: Deník

Toto řeholní společenství patřící do velké františkánské rodiny má své hlavní sídlo v Olomouci. Jeho řádové sestry se věnují vzdělávací a charitní činnosti, vypomáhají ve farnostech a bezmála 100 let působí na misiích v pobaltském Estonsku. „Strážovskou faru, která nadále zůstává ve vlastnictví farnosti, si po dohodě s Plzeňským biskupstvím řeholnice vybraly pro zřízení sídla noviciátu, což je období, po které čekatelé na vstup do katolického řeholního společenství žijí společně s řádovými sestrami. Připravují se tak na skládání slibů a život ve společenství. Zatím tvoří strážovskou komunitu dvě sestry Vojtěcha a Magdaléna a dvě mladé postulantky,“ uvedl starosta Josef Rousek.

Kostel svatého Jiří ve Strážově a místní fara jsou pod správou Římskokatolické farnosti Nýrsko. Administrátorem farnosti je od roku 2011 Páter Ryszard Potęga. Mimořádná událost se udála 13. září 2015, kdy do Strážova přijela návštěva z polské obce Czarna a obce Dąbrówki a přivezla vzácný dar – ostatky papeže Jana Pavla II. Ty uložil generální vikář plzeňského biskupství Mons. Josef Žák. Jsou uloženy ve speciálním ozdobném relikviáři, který je umístěn na jednom z bočních oltářů v kostele.