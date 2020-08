„Jde o druhé strážovské hry, které jsou od letošního roku součástí národní ligy, jež obsahuje sedm závodů, a ve Strážově se konal čtvrtý v pořadí. Dva nejlepší ze sedmi kol postupují do mezinárodního mistrovství, které se bude konat v Úvalech u Prahy 15. a 16. května,“ uvedl moderátor akce Jiří Beneš.

Zdroj: Deník / Daniela Loudová

Do strážovského kola se přihlásilo 13 závodníků, ale jeden nedorazil. Soutěžily i čtyři zástupkyně něžného pohlaví. Všichni absolvovali hod skotským kladivem, hod závažím do dálky a výšky, vrh kamenem a hod kládou. „Mužské kladivo vážilo 7,4 kg a 5,5 kg pro ženy, jde o kouli na ocelové násadě, která se roztočí, a hází se s tím kolem 30 metrů do dálky. Kláda má okolo čtyř metrů a váží zhruba 50 kg,“ představil některé z disciplín Beneš, který rovněž vysvětlil, proč se skotské hry konají právě ve Strážově, ve městě, které nemá v soutěži ani svého reprezentanta. „Vzniklo to úplnou náhodou. Sestra hlavního pořadatele se sem přivdala. Bratr ji požádal, zda by se nepřimluvila u starosty, aby se to tady mohlo konat, a starosta to povolil. Vloni se akce konala na malém plácku naproti kempu. Jelikož se osvědčila, tak se letos hry odehrávají zde na hřišti hasičů.“

Starosta i pořadatelé doufají, že ve Strážově vzniká nová tradice.