Přiznala, že i když jsou zvyklí na cokoliv, při výjezdech mají strach, že by se mohli nakazit. Strach je zajisté oprávněný, protože strážníci nejčastěji vyjíždějí k lidem, pro které hygiena nebývá zrovna na prvním místě.

„Velkou změnou bylo, že nám skončily pěší hlídky. Jezdí se jen autem, aby hlídky nebyly příliš v kontaktu s lidmi. Jinak se nedá přímo říci, že by se nám změnila práce, to spíše charakter oznámení od obyvatel. Lidé na sebe začali žalovat, že někdo nemá roušku, že se někde shlukují party. Byli i tací, kteří nenošení roušky brali jako provokaci vůči nám. Nenasadili si ji, dokud jsme si jich nevšimli. Postupem času se to ale zklidnilo, lidé si uvědomili, že roušku nenosí kvůli nám, ale proto, aby se ochránili,“ řekla Škutová.

JEDEN BEZDOMOVEC VŠE IGNOROVAL

Na práci v ochranných pomůckách si museli zvyknout, i když to nebylo jednoduché. Největší problém i v této době působí bezdomovci a uživatelé drog. „Samozřejmě jsme měli strach, když jsme k nim vyjížděli, protože tihle lidé příliš na hygienu nedbají. Tyhle skupiny se i nadále scházejí, shlukují se, nic na ně neplatí. Roušky sice nosí, ale jakmile mají vyšší hladinu alkoholu v krvi, tak už to je horší. Bohužel máme v Klatovech i jednoho bezdomovce, který si říct nedá a roušku prostě nenosí,“ postěžovala si strážnice.

POMÁHAJÍ V NEMOCNICI

Kromě výjezdů k těmto zásahům pomáhá městská policie také u odběrového místa v Klatovské nemocnici. Tam se totiž ze začátku snažili jezdit i lidé, kteří nebyli pozvaní a objednaní, proto u vjezdu stojí strážník a kontroluje, aby tam byli jen ti, kteří mají.

Podle klatovské strážnice se dá říci, že Klatované, samozřejmě až na výjimky, jsou ukáznění a dodržují daná nařízení.