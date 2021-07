"Za zvony jsme moc rádi. Zvon sv. Josef má 320 kg a sv. Marie 280 kg. Zvony byly dar, proto nevím jejich pořizovací cenu. Dal nám je bratr Anděl. Jde o pána, který se pohybuje u Brna, je kapucínem a sehnal veškeré prostředky na zvony. Sám jsem ho viděl až při předávání zvonů. Ptal jsem se ho, kde sehnal prostředky a on řekl, že sbíral ořechy, bylinky a prodával je, chodil za sponzory a podobně," vysvětlil starosta Jan Helíšek.

A jak se o zvonech pro Strašín dozvěděl bratr Anděl až u Brna? Vyslyšel prosby Panny Marie, dostal vnuknutí, že má sehnat zvony pro strašínský kostel. Tak to udělal.

Obec se snaží již několik let kostelu pomáhat a opravovat ho. "Zhruba před deseti lety mě oslovil pan doktor Karel Volenec, který mě navštívil. Přišel pán, kterého jsem vůbec neznal, netušil jsem, jaká osobnost za mnou zavítala. On mi vdechl právě velkou myšlenku, abychom udělali něco s naším krásným kostele, významným poutním místem. Dokonce nám jeho firma poukázala jeden milion korun na účet. Díky projektu se zde opravily kapličky, východní věž, a to i za přispění biskupství. Velké poděkování patří i faráři Petru Koutskému, který sem před šesti lety přišel. Je takovým světlem, který k sobě lidi přitahuje a motivuje je," řekl Helíšek.

Volenec bral pomoc kostelu jako svoji povinnost, má pro něj zvláštní kouzlo. "Já jsem se v blízkosti narodil a myslím si, že to byla samozřejmost pomoci kostelu. Má zvláštní atmosféru, špatně se to vysvětluje a pojmenovává. Vždy poblíž něj cítím zvláštní pocit, má neuvěřitelnou energii. I když jsem biofyzikem z hlediska vzdělání, tak jde o energii, kterou těžko budeme studentům vysvětlovat. Ale je něco, co v člověku budí respekt a pokoru. Pro mě je to i motivace, že vidím lidi, kteří mají snahu pomoci," sdělil Volenec.