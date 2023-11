Notnou dávku odvahy potřebovali ti, kteří se vydali v sobotu na stezku plnou strašidel v Lubech. Za tou stojí parta kamarádů a sousedů, kteří s tradicí začali pro postrašení svých dětí. Nyní už se chodí bát stovky odvážlivců.

Halloweenská stezka odvahy v Lubech. | Video: se svolením Romana Schavela

„Byl to již osmý ročník. S nápadem uspořádat stezku odvahy pro mladšího brášku a jeho kamarády přišla v roce 2014 dcera Klára, které tenkrát bylo 15 let. Sehnala kamarády strašidla a my dospěláci jsme jim s tím pomohli a celou akci dotáhli do konce. První ročník měl velký úspěch, protože se akce rychle roznesla mezi známými a účast byla nad očekávání hojná. Od té doby se nám podařilo akci udělat téměř každý rok. Postupně dokupujeme masky, obměňujeme trasu a snažíme se vymýšlet nové věci,“ uvedl za pořádající partu Roman Schavel.

Letošní stezka odvahy měla lehce přes dva kilometry, bylo na ní 28 strašidel a na všechny odvážlivce čekal v cíli odznak, diplom a špekáček na oheň. Na akci chodí malé děti s rodiči, ti starší se už odváží sami s kamarády a výjimkou nejsou i dospěláci, kteří se přijdou také bát. „Dnes už akci neděláme pro naše děti, ty nám mezitím stačily vyrůst a staly se samy strašidly. Letošní ročník navštívilo přes 300 Klatovanů a na Výhořici se v kuse strašilo přes čtyři hodiny. Minimálně dvojnásobek času pak zabraly přípravy v lese a jeho úklid,“ řekl Schavel.

Zdroj: se svolením Romana Schavela

Celá akce dnes vzniká ve třech lubských chalupách a ruku k dílu přidají i kamarádi, děti a jejich spolužáci. A tak se do Lub již nejezdí jen na cyklostezku, na hřiště na párek v rohlíku a na Lubskou májku, ale již více než osm let i na Halloweenskou stezku odvahy. „A když nám budete držet palce, v nejbližších dnech se tu budeme snažit ještě jednu hezkou tradici založit, ale to zase jindy, to už je jiná pohádka,“ nalákal Schavel.