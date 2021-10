„Jsem ráda, že jsme se po roční pauze mohli sejít i na výstavě plastikových modelářů. Co se týče modelářů, tak jde o dlouhodobou aktivitu u nás v Domě dětí a mládeže, prakticky služebně nejstarší, protože pan Miškovič dělá vedoucího plastikových modelářů už někdy od roku 1987 či 88. Vychoval už tak spoustu modelářů. Řada dospělých, kteří zde jsou, tak jsou jeho odchovanci,“ uvedla ředitelka DDM Nýrsko Pavlína Karlovská.

