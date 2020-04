Z důvodu havarijního stavu uzavřen je tzv. Stodůlecký most přes řeku Křemelnou, jenž leží na účelové komunikaci propojující Velký Bor a zaniklou obec Stodůlky, respektive Zadní, Prostřední a Přední Paště.

Ilustrační foto - uzavírka. | Foto: Deník / Ondřej Littera

Most je uzavřen pro veškerý pohyb, tedy pro cyklisty i pěší turisty. Informoval o tom na svých stránkách Národní park Šumava, podle něhož je most v majetku města Hartmanice, jehož vedení se několik let snažilo najít prostředky na jeho alespoň provizorní opravu. Bohužel se to nepodařilo a po letošním jarním tání a deštích, které zvedly hladinu řeky, došlo k zásadnímu poškození mostních pilířů. Stav mostu byl statikem vyhodnocen jako havarijní a bude nutné postavit nový.